Переехавший в Ярославль американец Эрик Пиччоне сравнил жизнь в России и США

Американец Эрик Пиччоне с семьёй переехал из США в Ярославль, найдя жизнь в России более безопасной и комфортной. Его видео о жизни на Волге вызвали широкий резонанс как среди иностранцев, так и среди российской аудитории. О своём опыте и причинах переезда он подробно рассказал в интервью для YouTube-канала.

«Для меня было важно поделиться рассказами о реальной жизни в России. Хотелось разрушить миф о том, что это какое-то страшное, беспросветное место, и у меня получилось», — объяснил Эрик в беседе с kp.ru.

Больше половины аудитории его канала — жители стран Запада, многие из которых, по словам автора, всерьёз задумались о переезде после просмотра его роликов. Решение перебраться в Ярославль созревало постепенно, на что повлияли растущий уровень преступности, перестрелки в школах и дороговизна медицины в Штатах. Эрик привёл в пример рождение дочери, которое обошлось семье в 17 тысяч долларов.

Первые пробные поездки в Ярославль окончательно убедили пару в правильности выбора. Эрика впечатлило развитие городской инфраструктуры — удобный общественный транспорт, обилие парков и специализированных магазинов, в отличие от американских супермаркетов, где продаётся всё сразу.

Освоение русского языка далось не сразу, но теперь он свободно объясняется в магазинах и понимает телепередачи. В этом ему активно помогает четырёхлетняя дочь Тея, которая уже говорит по-русски лучше отца. Помимо удалённой работы на американскую компанию, Эрик подрабатывает репетитором английского.

Он полностью погрузился в русский быт, переняв множество местных привычек — от снятия обуви при входе в дом до походов в баню, которую он назвал самой приятной традицией. Из национальной кухни ему особенно полюбились селёдка под шубой, борщ и оливье, а вот холодец не вызвал особого энтузиазма.

Семья подала документы на вид на жительство и планирует путешествовать по России, посетив Байкал, Казань, Крым и другие регионы. Эрик отмечает, что поездка через тайгу открыла ему глаза на невероятное разнообразие страны.

На вопрос, где он видит себя через десять лет, американец уверенно отвечает — в России. Он считает местную образовательную систему более сильной и строгой, что, по его мнению, помогает сформировать сильную личность у детей. Он добавил, что в России чтят историю и отстаивают свои ценности, и именно здесь семья надеется дать детям всё необходимое для успешного будущего.