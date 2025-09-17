Владимир Путин
17 сентября, 08:33

В Китае столкнулись два летающих автомобиля

Bloomberg: В Китае произошла авария между летающими машинами, есть пострадавшие

В китайском городе Чанчунь во время репетиции авиашоу произошла авария в воздухе между двумя летающими автомобилями китайского производителя Xpeng. Об этом сообщает Bloomberg.

В Китае между двумя летающими автомобилями Xpeng произошла авария. Обложка © Douyin

«Два самолёта пролетели слишком близко друг к другу и столкнулись во время репетиции. Власти уже осмотрели место происшествия и расследуют причину», — говорится в сообщении.

Один автомобиль загорелся при попытке вертикального взлёта, а второй не смог завершить посадку. Из летательного аппарата eVTOL поднялся густой чёрный дым, а на место падения сразу приехали пожарные машины. В результате столкновения был травмирован по меньшей мере один человек, которого госпитализировали. Его состояние не угрожает жизни.

Ранее Life.ru рассказал о смертельной аварии в Московской области. В результате лобового столкновения легкового и грузового автомобилей оба транспортных средства загорелись. Два человека погибли, один получил ранения.

Обложка © Douyin

Наталья Афонина
