В Китае столкнулись два летающих автомобиля
Bloomberg: В Китае произошла авария между летающими машинами, есть пострадавшие
В китайском городе Чанчунь во время репетиции авиашоу произошла авария в воздухе между двумя летающими автомобилями китайского производителя Xpeng. Об этом сообщает Bloomberg.
В Китае между двумя летающими автомобилями Xpeng произошла авария. Обложка © Douyin
«Два самолёта пролетели слишком близко друг к другу и столкнулись во время репетиции. Власти уже осмотрели место происшествия и расследуют причину», — говорится в сообщении.
Один автомобиль загорелся при попытке вертикального взлёта, а второй не смог завершить посадку. Из летательного аппарата eVTOL поднялся густой чёрный дым, а на место падения сразу приехали пожарные машины. В результате столкновения был травмирован по меньшей мере один человек, которого госпитализировали. Его состояние не угрожает жизни.
Ранее Life.ru рассказал о смертельной аварии в Московской области. В результате лобового столкновения легкового и грузового автомобилей оба транспортных средства загорелись. Два человека погибли, один получил ранения.
Обложка © Douyin