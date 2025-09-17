Владимир Путин
17 сентября, 08:33

Нашествие акул в Египте расширяется: Хищников заметили в Шарм-эш-Шейхе

Россияне рассказали о нашествии акул на пляжи в Шарм-эш-Шейхе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tyran Brian

Нашествие акул в Египте расширяется: хищников заметили возле пляжей в Шарм-эш-Шейхе, сообщает SHOT.

В частности, акулу утром 17 сентября заметили туристы возле отеля Safir Sharm Waterfalls Resort. По словам российских отдыхающих, она плавала в 5 метрах от берега. Спасатели, заметив хищника, попросили всех туристов как можно скорее выйти из воды.

А ранее Life.ru рассказывал, что акул также заметили на в акватории Хургады и в районе Макади. При этом многих россиян предупреждают о нашествии акул в Египте ещё на стадии покупки путёвки. Также отдыхающие сообщили нам, что нашествие акул также замечено на Мальдивах.

