Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 сентября, 08:53

Россияне выбрали самую красивую актрису

Россияне назвали турецкую актрису Ханде Эрчео самой красивой

Ханде Эрчел. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Ханде Эрчел. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Турецкая артистка Ханде Эрчел признана самой красивой по мнению российских пользователей. Согласно исследованию русскоязычного сегмента социальных сетей, звезда сериала «Постучись в мою дверь» возглавила рейтинг с значительным отрывом от конкуренток.

Турецкая актриса Ханде Эрчел. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / handemiyy

Турецкая актриса Ханде Эрчел. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / handemiyy

«Абсолютным лидером рейтинга стала турецкая актриса Ханде Эрчел, звезда сериала «Постучись в мою дверь». Её имя упоминали в контексте «красоты» 35 705 раз — почти в 4 раза больше, чем ближайшую «конкурентку» Дженнифер Энистон, количество упоминаний которой составило 8 390 раз», — сообщается в результатах исследования.

Среди голливудских актрис в рейтинг вошли Ева Лонгория (6 885 упоминаний), Марго Робби (6 778 упоминаний) и Сара Джессика Паркер (5 717 упоминаний), пишет РИА «Новости» со ссылкой на исслпедование.

Российские актрисы также были представлены в исследовании: Юлия Снигирь (6 561 упоминание), Светлана Ходченкова (4 762 упоминания), Марина Александрова (3 635 упоминаний), Анна Чиповская (2 672 упоминания) и Любовь Аксёнова (1 810 упоминаний).

Исследование проводилось в период с 1 января по 31 августа 2025 года.

Отец Илона Маска назвал россиянок самыми красивыми девушками в мире
Отец Илона Маска назвал россиянок самыми красивыми девушками в мире

Напомним, что в январе 2025 года Ханде Эрчел и турецкий актер Барыш Ардуч прибыли в Москву для презентации фильма «Оставь это ветру». Поклонники турецких сериалов заполнили кинотеатр «Октябрь», окружив своих кумиров вниманием. Эрчел и Ардуч немного пообщались с фанатами на русском языке со сцены. После этого с публикой началось настоящее безумие: фанатки и несколько фанатов пытались прорваться через закрытые двери.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Турция
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar