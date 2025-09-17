Россияне выбрали самую красивую актрису

Турецкая артистка Ханде Эрчел признана самой красивой по мнению российских пользователей. Согласно исследованию русскоязычного сегмента социальных сетей, звезда сериала «Постучись в мою дверь» возглавила рейтинг с значительным отрывом от конкуренток.

Турецкая актриса Ханде Эрчел. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / handemiyy

«Абсолютным лидером рейтинга стала турецкая актриса Ханде Эрчел, звезда сериала «Постучись в мою дверь». Её имя упоминали в контексте «красоты» 35 705 раз — почти в 4 раза больше, чем ближайшую «конкурентку» Дженнифер Энистон, количество упоминаний которой составило 8 390 раз», — сообщается в результатах исследования.

Среди голливудских актрис в рейтинг вошли Ева Лонгория (6 885 упоминаний), Марго Робби (6 778 упоминаний) и Сара Джессика Паркер (5 717 упоминаний), пишет РИА «Новости» со ссылкой на исслпедование.

Российские актрисы также были представлены в исследовании: Юлия Снигирь (6 561 упоминание), Светлана Ходченкова (4 762 упоминания), Марина Александрова (3 635 упоминаний), Анна Чиповская (2 672 упоминания) и Любовь Аксёнова (1 810 упоминаний).

Исследование проводилось в период с 1 января по 31 августа 2025 года.