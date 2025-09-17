Власти Эстонии решили продать брошенные у границы с Россией автомобили

Владимир Путин
17 сентября, 08:50

ERR: В Эстонии с октября начнут продавать авто, оставленные у границы с РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tricky_Shark

Эстония намерена продавать брошенные у российской границы автомобили. Если владельцы не объявятся в течение длительного времени, машины выставят на аукцион, сообщает гостелерадио ERR.
С октября автомобили, припаркованные у КПП «Койдула» более трех суток, будут эвакуироваться. Их переместят на охраняемую стоянку в Выру, находящийся в 44 км от границы.

Глава Департамента транспорта Сийм Якс пояснил, что парковка имеет ограничения по времени. Несоблюдение этих правил даёт ведомству право немедленно эвакуировать транспортные средства. В случае, если владельцы не будут найдены в течение нескольких месяцев, автомобили будут выставлены на торги. Вырученные деньги пойдут на покрытие расходов, связанных с эвакуацией и хранением. Если же собственник не объявится в течение года, оставшаяся сумма будет перечислена в городской бюджет.

В августе количество автомобилей на приграничной стоянке сократилось с 52 до 39 единиц. Вывоз машин будет осуществляться компанией Svenai OÜ по контракту, срок действия которого истекает в конце 2026 года.
В Эстонии испугались учений «Запад-2025» и потребовали закрыть границу с Россией

Ранее сообщалось, что Эстония планирует к 2027 году построить 40-километровый противотанковый ров на юго-востоке страны, неподалёку от границы с Россией. Этот объект станет элементом общей оборонительной системы стран Балтии.

Наталья Демьянова
