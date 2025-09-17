Электроматрас чуть не убил пенсионера в Саратовской области

Электроматрас чуть не убил 75-летнего пенсионера в Саратовской области. Об этом стало известно из официального Telegram-канала МЧС России.

Инцидент случился в деревне Боковка, где на территории частного домовладения загорелась дача. Для ликвидации огня потребовались усилия девяти сотрудников чрезвычайного ведомства и двух единиц техники. Им удалось устранить пожар площадью 36 квадратных метров.

До приезда сотрудников МЧС, пожилой хозяин дома старался самостоятельно потушить горящее помещение. В результате он получил сильные ожоги и был экстренно госпитализирован.

По предварительным данным, причиной возгорания стал электроматрас.