Электроматрас чуть не убил пенсионера в Саратовской области
В Саратовской области пенсионер чуть не погиб из-за загоревшегося электроматраса
Обложка © Telegram / МЧС России
Электроматрас чуть не убил 75-летнего пенсионера в Саратовской области. Об этом стало известно из официального Telegram-канала МЧС России.
Инцидент случился в деревне Боковка, где на территории частного домовладения загорелась дача. Для ликвидации огня потребовались усилия девяти сотрудников чрезвычайного ведомства и двух единиц техники. Им удалось устранить пожар площадью 36 квадратных метров.
До приезда сотрудников МЧС, пожилой хозяин дома старался самостоятельно потушить горящее помещение. В результате он получил сильные ожоги и был экстренно госпитализирован.
По предварительным данным, причиной возгорания стал электроматрас.
Ранее Life.ru рассказывал, что причиной пожара в «Доме-корабле» на Большой Тульской улице в Москве могла стать неисправная проводка. Сотрудники МЧС спасли 14 человек, ещё 80 успели самостоятельно покинуть здание до их приезда. К сожалению, два человека погибли. По информациии сотрудников оперативных служб, они были маломобильны.