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10 октября, 05:26

Дело в проводке: Появилось видео изнутри сгоревшей квартиры в «Доме-корабле»

СК назвал неисправную проводку предварительной причиной пожара в «Доме-корабле»

Последствия пожара в «Доме-корабле» в Москве. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

Последствия пожара в «Доме-корабле» в Москве. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

Неисправная проводка могла вызвать страшный пожар в «Доме-корабле» на улице Большой Тульской в Москве, сообщил столичный СК. Ведомство начало проверку.

Последствия пожара в «Доме-корабле» в Москве. Видео © Telegram / Столичный СК / Прокуратура Москвы

«Следователи столичного СК продолжают работу на месте происшествия, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая и судебно-медицинская», — говорится в сообщении.

К делу подключилась Прокуратура. Ведомство взяло ход проверки под контроль.

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Напомним, пожар в «Доме-корабле» возник утром 10 октября. Всего сотрудники МЧС спасли 14 человек, ещё около 80 вышли из здания самостоятельно. Возгорание удалось оперативно ликвидировать. Внутри пылавшей квартиры нашли тела мужчины и женщины. По данным Life.ru, они — маломобильные пенсионеры. За ними должна была ухаживать сиделка, и она стала единственной, кому удалось спастись.

Матвей Константинов
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