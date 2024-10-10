Дело в проводке: Появилось видео изнутри сгоревшей квартиры в «Доме-корабле»
СК назвал неисправную проводку предварительной причиной пожара в «Доме-корабле»
Последствия пожара в «Доме-корабле» в Москве. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы
Неисправная проводка могла вызвать страшный пожар в «Доме-корабле» на улице Большой Тульской в Москве, сообщил столичный СК. Ведомство начало проверку.
Последствия пожара в «Доме-корабле» в Москве. Видео © Telegram / Столичный СК / Прокуратура Москвы
«Следователи столичного СК продолжают работу на месте происшествия, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая и судебно-медицинская», — говорится в сообщении.
К делу подключилась Прокуратура. Ведомство взяло ход проверки под контроль.
Напомним, пожар в «Доме-корабле» возник утром 10 октября. Всего сотрудники МЧС спасли 14 человек, ещё около 80 вышли из здания самостоятельно. Возгорание удалось оперативно ликвидировать. Внутри пылавшей квартиры нашли тела мужчины и женщины. По данным Life.ru, они — маломобильные пенсионеры. За ними должна была ухаживать сиделка, и она стала единственной, кому удалось спастись.