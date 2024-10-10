Дело в проводке: Появилось видео изнутри сгоревшей квартиры в «Доме-корабле»

Неисправная проводка могла вызвать страшный пожар в «Доме-корабле» на улице Большой Тульской в Москве, сообщил столичный СК. Ведомство начало проверку.

«Следователи столичного СК продолжают работу на месте происшествия, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая и судебно-медицинская», — говорится в сообщении.