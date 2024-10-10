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10 октября, 04:25

Спасатели нашли тела женщины и мужчины после пожара в «Доме-корабле» в Москве

Тела женщины и мужчины обнаружены спасателями при разборе завалов после пожара в «Доме-корабле» на Большой Тульской улице в Москве. Об этом сообщили в МЧС России.

Пожар в «Доме-корабле» в Москве. Видео © SHOT

Пожар в знаменитом «Доме-корабле» возник утром 10 октября. Всего сотрудники МЧС спасли 14 человек, ещё около 80 вышли из здания самостоятельно. Возгорание удалось оперативно ликвидировать.

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Ранее Life.ru рассказывал, как сотрудники МЧС вытащили из пожара в Норильске трёх собак и 20 котов. Жильё загорелось на 4 этаже девятиэтажки.

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Telegram / МЧС Москвы

Артур Лапсаков
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