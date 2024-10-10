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10 октября, 03:22

При пожаре в «Доме-корабле» в Москве спасли 14 жильцов, есть пострадавший

В Москве пожарные ликвидировали открытое горение и спасли 14 жильцов знаменитого «Дома-корабля» на Большой Тульской улице. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.

Пожар локализовали на 40 квадратных метрах. В его ликвидации задействованы 47 специалистов и 15 единиц техники. По данным SHOT, есть минимум один пострадавший, которого спасатели вынесли на носилках и передали в руки медикам. Сами из здания вышли порядка 80 человек.

Сотрудники МЧС выносят пострадавшего при пожаре в «Доме-корабле» в Москве. Видео © SHOT

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Ранее в Феодосии эвакуировали 1129 человек в результате возгорания на нефтебазе. О возгорании в крымском городе стало известно 7 октября. Пострадавших от огня не было.

Обложка ©

Кадр видео SHOT

Артём Гапоненко
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