При пожаре в «Доме-корабле» в Москве спасли 14 жильцов, есть пострадавший
В Москве пожарные ликвидировали открытое горение и спасли 14 жильцов знаменитого «Дома-корабля» на Большой Тульской улице. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.
Пожар локализовали на 40 квадратных метрах. В его ликвидации задействованы 47 специалистов и 15 единиц техники. По данным SHOT, есть минимум один пострадавший, которого спасатели вынесли на носилках и передали в руки медикам. Сами из здания вышли порядка 80 человек.
Сотрудники МЧС выносят пострадавшего при пожаре в «Доме-корабле» в Москве. Видео © SHOT
Ранее в Феодосии эвакуировали 1129 человек в результате возгорания на нефтебазе. О возгорании в крымском городе стало известно 7 октября. Пострадавших от огня не было.
Кадр видео SHOT