Слышны крики о помощи: Знаменитый «Дом-корабль» загорелся в Москве
Знаменитый «Дом-корабль» загорелся на Большой Тульской улице в Москве
Возгорание произошло на шестом этаже знаменитого «Дома-корабля» на Большой Тульской улице в Москве, сообщили в МЧС России. Пламя уже охватило две квартиры. К месту происшествия прибыли пожарные расчёты и кареты скорой помощи.
На кадрах с места инцидента видно, как яркие языки пламени вырываются из окон и устремляются вверх густым чёрным дымом. Очевидцы рассказали SHOT, что слышали звуки взрывов и крики о помощи. Информация о пострадавших пока отсутствует.
Кадры пожара в «Доме-корабле» на Большой Тульской улице в Москве. Видео © Life.ru
А несколькими днями ранее крупный пожар уничтожил сразу семь кафе в Бутырском районе российской столицы. Владельцы заведений общепита помогали сотрудникам МЧС в борьбе с возгоранием, но их усилий оказалось недостаточно.
Life.ru