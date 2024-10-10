Слышны крики о помощи: Знаменитый «Дом-корабль» загорелся в Москве

Возгорание произошло на шестом этаже знаменитого «Дома-корабля» на Большой Тульской улице в Москве, сообщили в МЧС России. Пламя уже охватило две квартиры. К месту происшествия прибыли пожарные расчёты и кареты скорой помощи.

На кадрах с места инцидента видно, как яркие языки пламени вырываются из окон и устремляются вверх густым чёрным дымом. Очевидцы рассказали SHOT, что слышали звуки взрывов и крики о помощи. Информация о пострадавших пока отсутствует.