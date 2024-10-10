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10 октября, 02:32

Слышны крики о помощи: Знаменитый «Дом-корабль» загорелся в Москве

Знаменитый «Дом-корабль» загорелся на Большой Тульской улице в Москве

Возгорание произошло на шестом этаже знаменитого «Дома-корабля» на Большой Тульской улице в Москве, сообщили в МЧС России. Пламя уже охватило две квартиры. К месту происшествия прибыли пожарные расчёты и кареты скорой помощи.

На кадрах с места инцидента видно, как яркие языки пламени вырываются из окон и устремляются вверх густым чёрным дымом. Очевидцы рассказали SHOT, что слышали звуки взрывов и крики о помощи. Информация о пострадавших пока отсутствует.

Кадры пожара в «Доме-корабле» на Большой Тульской улице в Москве. Видео © Life.ru

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А несколькими днями ранее крупный пожар уничтожил сразу семь кафе в Бутырском районе российской столицы. Владельцы заведений общепита помогали сотрудникам МЧС в борьбе с возгоранием, но их усилий оказалось недостаточно.

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Life.ru

Илья Пушкарев
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