Весь этаж в копоти: Пенсионеры погибли в страшном пожаре в «Доме-корабле»
SHOT: Сиделка успела выбежать из горящей квартиры в «Доме-корабле» в Москве
Сиделка успела выбежать из пылающей квартиры в знаменитом «доме-корабле» на улице Большой Тульской в Москве, пишет SHOT со ссылкой на источник. Она должна была присматривать за маломобильными пожилыми женщиной и мужчиной. Позднее пожарные обнаружили их тела.
Последствия пожара в «Доме-корабле» в Москве. Видео © SHOT
Местные жители рассказали телеграм-каналу, что после пожара весь шестой этаж покрыт копотью, а из динамиков до сих пор доносится сигнал тревоги. Это попало на видео.
Напомним, пожар в «Доме-корабле» возник утром 10 октября. Всего сотрудники МЧС спасли 14 человек, ещё около 80 вышли из здания самостоятельно. Возгорание удалось оперативно ликвидировать. Внутри пылавшей квартиры нашли тела мужчины и женщины.
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