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10 октября, 05:08

Весь этаж в копоти: Пенсионеры погибли в страшном пожаре в «Доме-корабле»

SHOT: Сиделка успела выбежать из горящей квартиры в «Доме-корабле» в Москве

Сиделка успела выбежать из пылающей квартиры в знаменитом «доме-корабле» на улице Большой Тульской в Москве, пишет SHOT со ссылкой на источник. Она должна была присматривать за маломобильными пожилыми женщиной и мужчиной. Позднее пожарные обнаружили их тела.

Последствия пожара в «Доме-корабле» в Москве. Видео © SHOT

Местные жители рассказали телеграм-каналу, что после пожара весь шестой этаж покрыт копотью, а из динамиков до сих пор доносится сигнал тревоги. Это попало на видео.

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Напомним, пожар в «Доме-корабле» возник утром 10 октября. Всего сотрудники МЧС спасли 14 человек, ещё около 80 вышли из здания самостоятельно. Возгорание удалось оперативно ликвидировать. Внутри пылавшей квартиры нашли тела мужчины и женщины.

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
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