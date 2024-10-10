Весь этаж в копоти: Пенсионеры погибли в страшном пожаре в «Доме-корабле»

Сиделка успела выбежать из пылающей квартиры в знаменитом «доме-корабле» на улице Большой Тульской в Москве, пишет SHOT со ссылкой на источник. Она должна была присматривать за маломобильными пожилыми женщиной и мужчиной. Позднее пожарные обнаружили их тела.