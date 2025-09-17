Лишённый визы в Хорватии борец Сефершаев готовится вернуться в Россию

После задержания в Хорватии российский борец греко-римского стиля Эмин Сефершаев был передан сербским властям. Теперь он готовится к возвращению в Россию, сообщили ТАСС в штабе национальной команды.

Сефершаев был задержан в Загребе из-за аннулирования его ранее выданной хорватской визы, что лишило его юридической защиты. Несмотря на присутствие российского консула, адвоката и представителей спортивных федераций, спортсмен провёл семь часов в полицейском участке без возможности связаться с ними. Адвокат смог передать ему еду и воду, но решение о его дальнейшей судьбе затянулось на несколько часов.

Ситуация разрешилась после личного вмешательства президента Объединенного мира борьбы Ненада Лаловича и главы Федерации борьбы Хорватии Владимира Бреговича. В результате удалось договориться о передаче Сефершаева сербской стороне.

«К границе с дружественной Сербией он был доставлен в сопровождении полицейских и консула российского посольства. €232 им было заплачено за транспортировку. Сейчас Сефершаев готовится к вылету в Россию», — сообщили представители сборной.