Лишённый визы в Хорватии борец Сефершаев готовится вернуться в Россию
Эмин Сефершаев. Обложка © РИА Новости / Максим Богодвид
После задержания в Хорватии российский борец греко-римского стиля Эмин Сефершаев был передан сербским властям. Теперь он готовится к возвращению в Россию, сообщили ТАСС в штабе национальной команды.
Сефершаев был задержан в Загребе из-за аннулирования его ранее выданной хорватской визы, что лишило его юридической защиты. Несмотря на присутствие российского консула, адвоката и представителей спортивных федераций, спортсмен провёл семь часов в полицейском участке без возможности связаться с ними. Адвокат смог передать ему еду и воду, но решение о его дальнейшей судьбе затянулось на несколько часов.
Ситуация разрешилась после личного вмешательства президента Объединенного мира борьбы Ненада Лаловича и главы Федерации борьбы Хорватии Владимира Бреговича. В результате удалось договориться о передаче Сефершаева сербской стороне.
«К границе с дружественной Сербией он был доставлен в сопровождении полицейских и консула российского посольства. €232 им было заплачено за транспортировку. Сейчас Сефершаев готовится к вылету в Россию», — сообщили представители сборной.
Чемпионат мира по вольной борьбе проходит в Загребе с 13 по 21 сентября. Ранее сообщалось, что капитан сборной России Абдулрашид Садулаев не смог получить шенгенскую визу и пропустит турнир, его заменил Магомед Курбанов.