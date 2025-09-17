Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 сентября, 09:42

«Молодец, не зассал»: Губерниев дал напутствие Сафонову в Лиге чемпионов

Губерниев: Сафонов — молодец, что продолжает конкурировать в Лиге чемпионов

Обложка © РИА Новости / Григорий Сысоев

Обложка © РИА Новости / Григорий Сысоев

Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов показывает настоящий спортивный дух, выступая в Европе, однако ПСЖ будет непросто защитить титул победителя Лиги чемпионов в новом сезоне. Об этом заявил известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Защитить титул всегда сложнее, чем его взять впервые. Матвею Сафонову я пожелаю выиграть конкуренцию за место в основе. Безусловно, я слежу за его карьерой. Он — молодец, не зассал, уехал и продолжает конкурировать, настоящий спортсмен», — сказал телеведущий «Чемпионату».

Матвей Сафонов не провёл за ПСЖ ни одного матча в этом сезоне. Сегодня парижане сыграют дома против «Аталанты» в первом туре Лиги чемпионов. Ожидается, что место в воротах займёт Люка Шевалье.

Нужно было избегать «проклятых» мест: Губерниев спрогнозировал тёмное будущее Смолова
Нужно было избегать «проклятых» мест: Губерниев спрогнозировал тёмное будущее Смолова

Ранее Life.ru сообщал, что Матвея Сафонова включили в официальную заявку ПСЖ на участие в групповом этапе Лиги чемпионов. Также в составе числится и новый игрок в составе клуба — украинский защитник Илья Забарный.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Дмитрий Губерниев
  • ФК ПСЖ
  • Матвей Сафонов
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar