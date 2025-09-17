«Молодец, не зассал»: Губерниев дал напутствие Сафонову в Лиге чемпионов

Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов показывает настоящий спортивный дух, выступая в Европе, однако ПСЖ будет непросто защитить титул победителя Лиги чемпионов в новом сезоне. Об этом заявил известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Защитить титул всегда сложнее, чем его взять впервые. Матвею Сафонову я пожелаю выиграть конкуренцию за место в основе. Безусловно, я слежу за его карьерой. Он — молодец, не зассал, уехал и продолжает конкурировать, настоящий спортсмен», — сказал телеведущий «Чемпионату».

Матвей Сафонов не провёл за ПСЖ ни одного матча в этом сезоне. Сегодня парижане сыграют дома против «Аталанты» в первом туре Лиги чемпионов. Ожидается, что место в воротах займёт Люка Шевалье.