«Молодец, не зассал»: Губерниев дал напутствие Сафонову в Лиге чемпионов
Обложка © РИА Новости / Григорий Сысоев
Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов показывает настоящий спортивный дух, выступая в Европе, однако ПСЖ будет непросто защитить титул победителя Лиги чемпионов в новом сезоне. Об этом заявил известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
«Защитить титул всегда сложнее, чем его взять впервые. Матвею Сафонову я пожелаю выиграть конкуренцию за место в основе. Безусловно, я слежу за его карьерой. Он — молодец, не зассал, уехал и продолжает конкурировать, настоящий спортсмен», — сказал телеведущий «Чемпионату».
Матвей Сафонов не провёл за ПСЖ ни одного матча в этом сезоне. Сегодня парижане сыграют дома против «Аталанты» в первом туре Лиги чемпионов. Ожидается, что место в воротах займёт Люка Шевалье.
Ранее Life.ru сообщал, что Матвея Сафонова включили в официальную заявку ПСЖ на участие в групповом этапе Лиги чемпионов. Также в составе числится и новый игрок в составе клуба — украинский защитник Илья Забарный.