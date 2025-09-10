Нужно было избегать «проклятых» мест: Губерниев спрогнозировал тёмное будущее Смолова

«История тёмная, но если Смолов действительно нанёс травмы, о которых пишут, то это тюрьма. Говорят, что Фёдора шантажировали, — с этим тоже нужно будет разбираться. Но если правда есть перелом, я не удивлюсь, если Смолов сядет. Надо отвечать по букве закона — пусть отвечает, если виноват. Статья, насколько я понимаю, предусматривает тюремное заключение», — сказал он в комментарии «Чемпионату».