Нужно было избегать «проклятых» мест: Губерниев спрогнозировал тёмное будущее Смолова
Губерниев: Если Смолов травмировал людей, то он сядет в тюрьму
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / guberniev_dmitry, smolovfedor_10
Если в ходе драки в «Кофемании», которую устроил футболист Фёдор Смолов, люди получили травмы, спортсмену грозит тюрьма. Об этом заявил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
«История тёмная, но если Смолов действительно нанёс травмы, о которых пишут, то это тюрьма. Говорят, что Фёдора шантажировали, — с этим тоже нужно будет разбираться. Но если правда есть перелом, я не удивлюсь, если Смолов сядет. Надо отвечать по букве закона — пусть отвечает, если виноват. Статья, насколько я понимаю, предусматривает тюремное заключение», — сказал он в комментарии «Чемпионату».
Губерниев добавил, что по его мнению Смолову стоило бы перейти на домашнюю еду — воду и бутерброды. А вот «проклятых» для футболистов мест, игроку стоило бы избегать, иронично подчеркнул комментатор, напоминая, что именно в том же кафе устроили памятную драку Павел Мамаев и Александр Кокорин.
Напомним, драка с участием Фёдора Смолова и двух мужчин в «Кофемании» на Никитской произошла в мае. О ситуации стало известно в июле, когда в Сети появилась видеозапись. Есть версия, что изначально спортсмена хотели шантажировать кадрами, но он не поддался. Сегодня стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении футболиста. Пока что его отпустили под обязательство о явке.