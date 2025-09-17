Аномальная жара в Европе за три месяца убила больше 24 тысяч человек
Летом этого года аномальная жара привела к гибели свыше 24 тысяч человек в европейских городах. Такие данные следуют из предварительных результатов исследования, проведенного группой эпидемиологов и климатологов Имперского колледжа Лондона.
Исследование, охватившее 854 европейских города, выявило, что экстремальная жара с июня по август привела к гибели примерно 24,4 тысячи человек. Учёные установили, что около 16,5 тысяч из этих смертей напрямую связаны с повышением температур, спровоцированным выбросами парниковых газов. Среднее повышение температуры в городах на 2,2 градуса Цельсия, вызванное изменением климата, значительно увеличило смертность в период аномальной жары.
«Причинно-следственная связь между сжиганием ископаемого топлива, повышением температуры и ростом смертности неоспорима», — приводит газета The Guardian слова климатолога Имперского колледжа Лондона Фридерики Отто.
Исследователи констатируют, что пожилые люди оказались наиболее уязвимы перед ростом температур. Среди скончавшихся от жары 85% составляли люди старше 65 лет, а 41% – старше 85 лет. Ранее, в августе 2024 года, журнал The Lancet опубликовал исследование европейских ученых, прогнозирующее утроение смертности от жары в Европе к 2100 году при повышении глобальной температуры на 3 градуса Цельсия.
Тем временем первый снег уже выпал в ряде российских регионов, включая Красноярский край, Тыву и Республику Алтай ещё 14 сентября. Синоптики предупредили о предстоящих заморозках в ряде частей страны. Так, по прогнозам, в Тюмени в период с 15 по 17 сентября столбики термометров могут опуститься до отметки в минус пять градусов.