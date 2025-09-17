Аномальная жара в Европе за три месяца убила больше 24 тысяч человек

Летом этого года аномальная жара привела к гибели свыше 24 тысяч человек в европейских городах. Такие данные следуют из предварительных результатов исследования, проведенного группой эпидемиологов и климатологов Имперского колледжа Лондона.

Тем временем первый снег уже выпал в ряде российских регионов, включая Красноярский край, Тыву и Республику Алтай ещё 14 сентября. Синоптики предупредили о предстоящих заморозках в ряде частей страны. Так, по прогнозам, в Тюмени в период с 15 по 17 сентября столбики термометров могут опуститься до отметки в минус пять градусов.