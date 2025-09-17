Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Регион
17 сентября, 09:44

Российские военные точным ударом уничтожили украинский безэкипажный катер в Чёрном море

Минобороны: В Чёрном море уничтожен безэкипажный катер ВСУ

Обложка © ТАСС / Ладислав Карпов

В северо-западном секторе Чёрного моря российскими военными был уничтожен безэкипажный катер ВСУ. Об этом сообщили в официальном заявлении Министерства обороны Российской Федерации.

«В северо-западной части Чёрного моря уничтожен безэкипажный катер противника», — указано в сообщении военного ведомства.

Кроме того, в ходе операции российские войска поразили объекты железнодорожной инфраструктуры, используемые для обеспечения нужд ВСУ, а также уничтожили места базирования и пусковые установки беспилотных летательных аппаратов большой дальности. Также были разгромлены пункты временной дислокации подразделений украинской армии и иностранных наёмников в 149 различных районах боевых действий.

Ранее сообщалось, что подразделение перспективных беспилотных технологий «Рубикон» успешно уничтожило стратегически важный объект энергетической инфраструктуры Вооружённых сил Украины в Сумской области. В результате удара была поражена газораспределительная станция ВСУ. По информации Министерства обороны, этот объект обеспечивал приём, слив и хранение газа для нужд боевых и тыловых подразделений украинских националистов.

Алиса Хуссаин
