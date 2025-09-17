Российские военные точным ударом уничтожили украинский безэкипажный катер в Чёрном море

В северо-западном секторе Чёрного моря российскими военными был уничтожен безэкипажный катер ВСУ. Об этом сообщили в официальном заявлении Министерства обороны Российской Федерации.

«В северо-западной части Чёрного моря уничтожен безэкипажный катер противника», — указано в сообщении военного ведомства.

Кроме того, в ходе операции российские войска поразили объекты железнодорожной инфраструктуры, используемые для обеспечения нужд ВСУ, а также уничтожили места базирования и пусковые установки беспилотных летательных аппаратов большой дальности. Также были разгромлены пункты временной дислокации подразделений украинской армии и иностранных наёмников в 149 различных районах боевых действий.