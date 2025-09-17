Подруга принцев Гарри и Уильяма: Аристократка осуждена за гибель младенца

Британскую аристократку Констанцию Мартен приговорили к 14 годам тюрьмы по делу о гибели её новорождённой дочери Виктории. Как сообщает Daily Star, суд признал, что девочка погибла от переохлаждения из-за отсутствия должного ухода со стороны матери и её партнёра Марка Гордона.

Любовники утверждали, что смерть ребёнка стала несчастным случаем, однако судья подчеркнул их халатность. Ранее выяснилось, что пара бежала из-за страха перед органами опеки. У Мартен и Гордона с 2017 по 2021 год родилось четверо детей, которых изъяли власти из-за нищеты и неблагополучных условий.

Несмотря на это, у женщины были средства: она получала выплаты из семейного трастового фонда и на момент ареста имела на счетах около 19 тысяч фунтов.

Поиски младенца начались 5 января 2023 года, когда полиция обнаружила в автомобиле пары следы недавних родов. Власти бросили огромные ресурсы на поисковую операцию стоимостью более миллиона фунтов. В итоге беглецов задержали в Брайтоне в конце февраля, но к тому моменту ребёнка уже не удалось спасти.

Присяжные признали обоих виновными в непредумышленном убийстве, жестоком обращении с детьми, сокрытии рождения и воспрепятствовании правосудию.