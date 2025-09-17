Российские танки являются образцом для подражания в области тяжелой бронетехники на международной арене. Об этом в Telegram-канале заявила госкорпорация «Ростех».

«Отечественные танки задают моду для тяжёлой бронетехники в мире: другие страны регулярно копируют решения, впервые отработанные на российских машинах», — отметили в компании.

В «Ростехе» пояснили, что французские танки Leclerc теперь оснащены автоматом заряжания и более компактной компоновкой, в то время как американские Abrams получили динамическую защиту. Китайские производители, в свою очередь, копируют очевидные внешние элементы российских разработок. В госкорпорации подчеркнули, что ключевые преимущества российских танков остаются для иностранных конкурентов загадкой.