17 сентября, 10:09

Российский суд запретил объявления о продаже жирафов

Суд Москвы запретил продавать жирафов в частные руки

Жираф. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / meunierd

Жираф. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / meunierd

Тверская межрайонная прокуратура Москвы добилась в суде официального запрета на объявление о продаже жирафов в частные руки. Соответствующее решение было принято в результате проверки одного из сайтов, специализирующихся на торговле экзотическими животными, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные материалы.

Установлено, что содержание диких животных, в частности, жирафов, в домашних условиях или для частных целей прямо противоречит положениям действующего законодательства. Суд признал, что подобные онлайн-объявления фактически подталкивают граждан к противоправным действиям и создают угрозу нарушения прав неопределённого круга лиц, включая несовершеннолетних.

На основании прокурорской проверки и представленных доказательств суд 9 сентября 2025 года обязал ограничить доступ к подобным объявлениям.

Ранее сообщалось, что Останкинский суд в России запретил сайты, предлагающие на продажу электроудочки и рыболовные луки. В своём решении суд указал, что распространение таких товаров противоречит Конституции РФ и федеральным законам, поскольку эти устройства наносят ущерб охотничьим ресурсам и нарушают принципы гуманного обращения с животными.

Алиса Хуссаин
