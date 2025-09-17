Российский суд запретил объявления о продаже жирафов

Тверская межрайонная прокуратура Москвы добилась в суде официального запрета на объявление о продаже жирафов в частные руки. Соответствующее решение было принято в результате проверки одного из сайтов, специализирующихся на торговле экзотическими животными, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные материалы.

Установлено, что содержание диких животных, в частности, жирафов, в домашних условиях или для частных целей прямо противоречит положениям действующего законодательства. Суд признал, что подобные онлайн-объявления фактически подталкивают граждан к противоправным действиям и создают угрозу нарушения прав неопределённого круга лиц, включая несовершеннолетних.

На основании прокурорской проверки и представленных доказательств суд 9 сентября 2025 года обязал ограничить доступ к подобным объявлениям.