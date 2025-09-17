Белоруссия дала россиянам право участвовать в местных выборах

Палата представителей Белоруссии ратифицировала протокол о внесении изменений в договор с Россией о равных правах граждан. Документ, подписанный 13 марта 2025 года в Москве, предоставит россиянам, постоянно проживающим в Белоруссии, право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления. Ранее аналогичные права получили белорусы в России.

По данным белорусского МВД, сейчас около 100 тыс. россиян имеют такое избирательное право. В 2024 году в местные советы Белоруссии были избраны 15 граждан России. В то же время, по сведениям МВД РФ, более 25 тыс. белорусов официально проживают в России.

Первый заместитель министра иностранных дел Белоруссии Сергей Лукашевич подчеркнул, что ратификация протокола будет способствовать сближению народов, интеграции в различные сферы общественной жизни и укреплению институтов представительной демократии в рамках Союзного государства.

«По мнению министерства иностранных дел, этот документ будет способствовать сближению наших народов, обеспечению действенной интеграции в различных сферах государственной, общественной жизни», — подытожил Лукашевич.