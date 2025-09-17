Владимир Путин
17 сентября, 10:02

Песков: Путин всегда с уважением относится к военным

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин относится к военным, особенно тем, кто участвует в СВО, с огромным уважением. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков,

«Что касается уважения — президент, собственно, всегда его проявляет, и это всегда приоритет в его работе, тем более в ходе специальной военной операции», — сказал представитель Кремля на брифинге.

Путин поблагодарил иностранных военных, прибывших на учения Запад-2025

Напомним, что ранее Путин посетил «Мулино» в Нижегородской области, где проходили учения «Запад-2025». Глава государства проинспектировал образцы вооружения и военной техники, задействованные в манёврах. В частности, лидер РФ осмотрел мотоциклы «Бульдог» (гибридный) и «Кайо-Т4», а также бронеавтомобили «Сармат» (СТС) и «Улан-U2».

