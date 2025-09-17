Песков: Кремлю неизвестно об инциденте с борцом Эмином Сефершаевым

Кремль не располагает информацией об инциденте с российским борцом Эмином Сефершаевым, которому в Хорватии грозила депортация. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, нам ничего не известно, здесь я ничего не могу сказать. Если он обращался к посольству, то наверняка по дипломатическим каналам наши коллеги обеспечивают защиту его интереса, насколько это возможно», — отметил представитель Кремля.

Чемпионат мира по вольной борьбе проходит в Загребе с 13 по 21 сентября. Ранее стало известно, что Сефершаев покинул Хорватию после угрозы выдворения. Также в сборной России произошли изменения: капитан команды Абдулрашид Садулаев не смог получить шенгенскую визу, и его место занял Магомед Курбанов.