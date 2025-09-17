Песков: Кремлю неизвестно об инциденте с борцом Эмином Сефершаевым
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ sefershaev
Кремль не располагает информацией об инциденте с российским борцом Эмином Сефершаевым, которому в Хорватии грозила депортация. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, нам ничего не известно, здесь я ничего не могу сказать. Если он обращался к посольству, то наверняка по дипломатическим каналам наши коллеги обеспечивают защиту его интереса, насколько это возможно», — отметил представитель Кремля.
Чемпионат мира по вольной борьбе проходит в Загребе с 13 по 21 сентября. Ранее стало известно, что Сефершаев покинул Хорватию после угрозы выдворения. Также в сборной России произошли изменения: капитан команды Абдулрашид Садулаев не смог получить шенгенскую визу, и его место занял Магомед Курбанов.
Эмин Сефершаев — чемпион Европы по греко-римской борьбе 2021 года и обладатель Кубка мира 2020 года. Он неоднократно становился призёром престижных международных турниров и считается одним из самых перспективных спортсменов российской сборной.