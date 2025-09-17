Где был Герасимов? Песков объяснил его отсутствие на учениях «Запад-2025»

«Нет, глава Генштаба Герасимов не присутствовал. Вы знаете, что идёт специальная военная операция, и общую координацию руководства этой операции, конечно же, выполняет начальник Генерального штаба. В целом президент весьма положительно оценивает ход и результаты этих учений», — отметил он.

Учения «Запад-2025» проходят с 12 по 16 сентября на полигонах России и Белоруссии. Они считаются ключевыми в российско-белорусском военном сотрудничестве. Они проводятся раз в несколько лет и отрабатывают взаимодействие армий двух стран в условиях крупного конфликта. В манёврах задействованы десятки тысяч военнослужащих, авиация, флот и ракетные войска. Для Москвы это ещё и демонстрация союзнических связей с Минском, а также сигнал странам НАТО о готовности к совместным действиям на западном стратегическом направлении.