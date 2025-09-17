Владимир Путин
17 сентября, 10:03

Где был Герасимов? Песков объяснил его отсутствие на учениях «Запад-2025»

Песков: Герасимов координирует СВО, поэтому не был на учениях в Мулино

Обложка © Life.ru

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сосредоточен на координации специальной военной операции и не присутствовал на полигоне «Мулино» во время стратегических учений «Запад-2025». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, глава Генштаба Герасимов не присутствовал. Вы знаете, что идёт специальная военная операция, и общую координацию руководства этой операции, конечно же, выполняет начальник Генерального штаба. В целом президент весьма положительно оценивает ход и результаты этих учений», — отметил он.

Накануне Владимир Путин посетил полигон «Мулино» в Нижегородской области, где наблюдал за основным этапом манёвров. Его сопровождали министр обороны Андрей Белоусов, секретарь Госсовета Алексей Дюмин и заместитель главы Минобороны Юнус-Бек Евкуров.

Путин приехал наблюдать за ходом учений «Запад-2025» в военной форме
Путин приехал наблюдать за ходом учений «Запад-2025» в военной форме

Учения «Запад-2025» проходят с 12 по 16 сентября на полигонах России и Белоруссии. Они считаются ключевыми в российско-белорусском военном сотрудничестве. Они проводятся раз в несколько лет и отрабатывают взаимодействие армий двух стран в условиях крупного конфликта. В манёврах задействованы десятки тысяч военнослужащих, авиация, флот и ракетные войска. Для Москвы это ещё и демонстрация союзнических связей с Минском, а также сигнал странам НАТО о готовности к совместным действиям на западном стратегическом направлении.

Марина Фещенко
