Где был Герасимов? Песков объяснил его отсутствие на учениях «Запад-2025»
Песков: Герасимов координирует СВО, поэтому не был на учениях в Мулино
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сосредоточен на координации специальной военной операции и не присутствовал на полигоне «Мулино» во время стратегических учений «Запад-2025». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Нет, глава Генштаба Герасимов не присутствовал. Вы знаете, что идёт специальная военная операция, и общую координацию руководства этой операции, конечно же, выполняет начальник Генерального штаба. В целом президент весьма положительно оценивает ход и результаты этих учений», — отметил он.
Накануне Владимир Путин посетил полигон «Мулино» в Нижегородской области, где наблюдал за основным этапом манёвров. Его сопровождали министр обороны Андрей Белоусов, секретарь Госсовета Алексей Дюмин и заместитель главы Минобороны Юнус-Бек Евкуров.
Учения «Запад-2025» проходят с 12 по 16 сентября на полигонах России и Белоруссии. Они считаются ключевыми в российско-белорусском военном сотрудничестве. Они проводятся раз в несколько лет и отрабатывают взаимодействие армий двух стран в условиях крупного конфликта. В манёврах задействованы десятки тысяч военнослужащих, авиация, флот и ракетные войска. Для Москвы это ещё и демонстрация союзнических связей с Минском, а также сигнал странам НАТО о готовности к совместным действиям на западном стратегическом направлении.