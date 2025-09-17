Европейский союз и отдельные его члены придерживаются конфронтационной политики в отношении России, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий песков. Он считает, что эти страны ошибочно полагают, будто санкции способны изменить позицию Москвы.

«Евросоюз и страны ЕС по отдельности, многие из них, продолжают достаточно враждебную линию в отношении России. Они ошибочно полагают, что продолжение санкционной политики может повлиять на политику РФ», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

Песков подчеркнул устойчивость России к санкционному давлению, заявив, что последние три года и 18 предыдущих пакетов санкций наглядно продемонстрировали это. Он также указал на негативные последствия этих мер для самой европейской экономики. По мнению пресс-секретаря, ЕС упорствует в своей деструктивной политике, и Россия приступит к оценке новых угроз только после того, как будут представлены их точные формулировки.