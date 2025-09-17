В Кремле рассказали, планирует ли Путин присутствовать на Интервидении

Международный музыкальный конкурс Интервидение состоится в Москве 20 сентября 2025 года на площадке «Live Арены». Организацией события занимается специально созданный оргкомитет под руководством вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Министерству иностранных дел Российской Федерации поручено оказывать содействие в продвижении конкурса на международной арене.

Напомним, что более 20 стран подтвердили своё участие в конкурсе Интервидение. Среди заявленных участников – Белоруссия, Китай, Индия, Казахстан, Куба, Сербия, США и другие. Россию на конкурсе будет представлять SHAMAN (Ярослав Дронов), который выступит под номером девять. Ведущими мероприятия станут молодожёны Алексей Воробьёв и Аида Гарифуллина.