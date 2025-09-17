Песков: Путин внесёт кандидатуру Краснова на пост главы ВС в сжатые сроки

Президент России Владимир Путин в сжатые сроки внесёт кандидатуру генпрокурора Игоря Краснова на пост председателя Верховног суда. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В самые сжатые сроки», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов о сроках внесении кандидатуры Краснова.