17 сентября, 10:27

Песков: Путин внесёт кандидатуру Краснова на пост главы ВС в сжатые сроки

Игорь Краснов. Обложка © Telegram / Генпрокуратура России

Президент России Владимир Путин в сжатые сроки внесёт кандидатуру генпрокурора Игоря Краснова на пост председателя Верховног суда. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В самые сжатые сроки», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов о сроках внесении кандидатуры Краснова.

Напомним, что назначить кандидатуру Игоря Краснова на эту должность единогласно рекомендовала Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС). Он получил единогласную поддержку членов коллегии, включая заместителя председателя Верховного суда и представителя Совета судей. Генпрокурор стал единственным претендентом на вакантную должность и успешно сдал квалификационный экзамен.

