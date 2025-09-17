Советский боксёр Виктор Агеев перед смертью лежал в реанимации

Скончавшийся двукратный чемпион Европы по боксу Виктор Агеев провёл последние дни жизни в реанимационном отделении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

Собеседник агентства отметил, что в последние годы Виктор Петрович практически не появлялся на публике, сохраняя уединённый образ жизни. По его словам, уход Агеева является большой потерей для боксёрского сообщества, поскольку он оставался легендарной личностью, чьи достижения в спорте продолжают вызывать глубокое уважение.