Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 сентября, 11:43

Политолог раскрыл, зачем Зеленский экстренно вывозит людей из Днепропетровской области

Перенджиев: Зеленский боится лояльности жителей Днепропетровской области к России

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Военный политолог Александр Перенджиев раскрыл возможные мотивы расширения принудительной эвакуации гражданского населения в Днепропетровской области. В беседе с Life.ru эксперт заявил, что решение киевского режима о вывозе жителей из 18 населённых пунктов, включая посёлок Покровское и прилегающие сёла, преследует несколько стратегических целей.

Эвакуировать людей из 18 пунктов Днепропетровской области сказали для того, чтобы эти люди не достались России. Не в том смысле, что Зеленский заботится об их безопасности, он просто понимает, что эти люди с удовольствием ждут российские войска.

Александр Перенджиев

Военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова

Эвакуировать людей из 18 пунктов Днепропетровской области сказали для того, чтобы эти люди не достались России. Не в том смысле, что Зеленский заботится об их безопасности, он просто понимает, что эти люди с удовольствием ждут российские войска.
Эвакуировать людей из 18 пунктов Днепропетровской области сказали для того, чтобы эти люди не достались России. Не в том смысле, что Зеленский заботится об их безопасности, он просто понимает, что эти люди с удовольствием ждут российские войска.

Политолог также обратил внимание на потенциальные социальные проблемы, связанные с эвакуацией. Он отметил, что в процессе вывоза люди лишаются юридической защиты, становясь абсолютно уязвимыми. Это создаёт условия для их эксплуатации, поскольку они оказываются без крыши над головой, работы и денег, что позволяет диктовать им любые условия. Перенджиев допустил, что перемещённых лиц могут использовать для выполнения принудительных работ, включая сбор тел погибших, земляные работы и обеспечение бытовых нужд украинских военных.

«Зеленский использует свой информационный ресурс, чтобы препятствовать настоящей правде о положении дел на линии боевого соприкосновения. Он пытается каким-то образом дезинформировать украинское сообщество, что российские войска всё время продвигаются вперёд», — добавил эксперт.

По мнению политолога, все заявления Зеленского предназначены для создания иллюзии контроля над ситуацией, хотя реальное положение на фронте остаётся критическим для киевского режима.

Российские военные вплотную приблизились к Степногорску на Запорожье
Российские военные вплотную приблизились к Степногорску на Запорожье

Накануне киевские власти начали принудительную эвакуацию ещё в 18 населённых пунктах Днепропетровской области. Людей вывозят из посёлка Покровское и прилегающих к нему сёл и деревень. Именно в сторону Покровского сейчас идёт Армия России, ведь там располагаются основные коммуникации укрепрайона ВСУ.

BannerImage
Ольга Годуненко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar