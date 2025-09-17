Политолог раскрыл, зачем Зеленский экстренно вывозит людей из Днепропетровской области
Перенджиев: Зеленский боится лояльности жителей Днепропетровской области к России
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Военный политолог Александр Перенджиев раскрыл возможные мотивы расширения принудительной эвакуации гражданского населения в Днепропетровской области. В беседе с Life.ru эксперт заявил, что решение киевского режима о вывозе жителей из 18 населённых пунктов, включая посёлок Покровское и прилегающие сёла, преследует несколько стратегических целей.
Эвакуировать людей из 18 пунктов Днепропетровской области сказали для того, чтобы эти люди не достались России. Не в том смысле, что Зеленский заботится об их безопасности, он просто понимает, что эти люди с удовольствием ждут российские войска.
Политолог также обратил внимание на потенциальные социальные проблемы, связанные с эвакуацией. Он отметил, что в процессе вывоза люди лишаются юридической защиты, становясь абсолютно уязвимыми. Это создаёт условия для их эксплуатации, поскольку они оказываются без крыши над головой, работы и денег, что позволяет диктовать им любые условия. Перенджиев допустил, что перемещённых лиц могут использовать для выполнения принудительных работ, включая сбор тел погибших, земляные работы и обеспечение бытовых нужд украинских военных.
«Зеленский использует свой информационный ресурс, чтобы препятствовать настоящей правде о положении дел на линии боевого соприкосновения. Он пытается каким-то образом дезинформировать украинское сообщество, что российские войска всё время продвигаются вперёд», — добавил эксперт.
По мнению политолога, все заявления Зеленского предназначены для создания иллюзии контроля над ситуацией, хотя реальное положение на фронте остаётся критическим для киевского режима.
Накануне киевские власти начали принудительную эвакуацию ещё в 18 населённых пунктах Днепропетровской области. Людей вывозят из посёлка Покровское и прилегающих к нему сёл и деревень. Именно в сторону Покровского сейчас идёт Армия России, ведь там располагаются основные коммуникации укрепрайона ВСУ.