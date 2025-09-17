Военный политолог Александр Перенджиев раскрыл возможные мотивы расширения принудительной эвакуации гражданского населения в Днепропетровской области. В беседе с Life.ru эксперт заявил, что решение киевского режима о вывозе жителей из 18 населённых пунктов, включая посёлок Покровское и прилегающие сёла, преследует несколько стратегических целей.

Эвакуировать людей из 18 пунктов Днепропетровской области сказали для того, чтобы эти люди не достались России. Не в том смысле, что Зеленский заботится об их безопасности, он просто понимает, что эти люди с удовольствием ждут российские войска. Александр Перенджиев Военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова

Политолог также обратил внимание на потенциальные социальные проблемы, связанные с эвакуацией. Он отметил, что в процессе вывоза люди лишаются юридической защиты, становясь абсолютно уязвимыми. Это создаёт условия для их эксплуатации, поскольку они оказываются без крыши над головой, работы и денег, что позволяет диктовать им любые условия. Перенджиев допустил, что перемещённых лиц могут использовать для выполнения принудительных работ, включая сбор тел погибших, земляные работы и обеспечение бытовых нужд украинских военных.

«Зеленский использует свой информационный ресурс, чтобы препятствовать настоящей правде о положении дел на линии боевого соприкосновения. Он пытается каким-то образом дезинформировать украинское сообщество, что российские войска всё время продвигаются вперёд», — добавил эксперт.

По мнению политолога, все заявления Зеленского предназначены для создания иллюзии контроля над ситуацией, хотя реальное положение на фронте остаётся критическим для киевского режима.