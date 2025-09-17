Взятка землёй: ФСБ задержала в Татарстане высокопоставленного чиновника

Заместитель главы Зеленодольского района Татарстана был задержан по подозрению в получении крупной взятки. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

В Татарстане задержали высокопоставленного чиновника. Видео © УФСБ России по Республике Татарстан

Согласно информации ведомства, чиновник, занимавший руководящие и хозяйственные должности, помог передать частную дорогу в муниципальную собственность района. Взамен он получил четыре земельных участка. При обыске у подозреваемого нашли паспорта, оружие, иностранную валюту и несколько мобильных телефонов.

В отношении замглавы задержанного возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Расследование продолжается.