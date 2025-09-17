Владимир Путин
17 сентября, 10:59

Взятка землёй: ФСБ задержала в Татарстане высокопоставленного чиновника

ФСБ: В Татарстане за взятку задержан замглавы Зеленодольского района

Заместитель главы Зеленодольского района Татарстана был задержан по подозрению в получении крупной взятки. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

В Татарстане задержали высокопоставленного чиновника. Видео © УФСБ России по Республике Татарстан

Согласно информации ведомства, чиновник, занимавший руководящие и хозяйственные должности, помог передать частную дорогу в муниципальную собственность района. Взамен он получил четыре земельных участка. При обыске у подозреваемого нашли паспорта, оружие, иностранную валюту и несколько мобильных телефонов.

В отношении замглавы задержанного возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Расследование продолжается.

Ранее экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов признался, что получал взятки на стройках в ДНР. Он также рассказал, что получал деньги от организаций-подрядчиков, занимавшихся строительством фортификационных сооружений в Курской области.

Обложка © УФСБ России по Республике Татарстан

