«Не так много»: Эксперт оценил ущерб, нанесённый экономике ЕС разбушевавшейся стихией

Экономический ущерб в 43 млрд евро от погодных катаклизмов в Европе не окажет существенного влияния на экономику ЕС и торговлю с Россией. Такое мнение высказал экономист Алексей Зубец.

«40 млрд евро для европейской экономики — это немного. В общем-то, в этом году ущерба меньше, чем в предыдущие годы, потому что там были наводнения, пожары большие. И годовой ущерб мог составить 200-300 млрд евро. В масштабе европейской экономики это не так много», — сказал он в эфире радио «Комсомольская правда».

Эксперт добавил, что эти потери не отразятся на стоимости европейских товаров, импортируемых в Россию. По его словам, объёмы торговли между РФ и ЕС уже находятся на низком уровне, особенно в части продовольственных товаров, поэтому дополнительного негативного эффекта не ожидается.