Названы страны, которые выступили против возвращения России к турнирам УЕФА
Против возвращения России в международные соревнования выступила коалиция европейских государств во главе с Польшей и странами Прибалтики. Об этом стало известно в ходе заседания исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает издание Sport24.
К странам, занявшим наиболее жёсткую позицию, присоединились Украина, Польша, Эстония, Латвия и Литва. Аналогичное решение приняли ключевые западноевропейские футбольные державы, включая Германию, Францию, Англию, Нидерланды, Данию, Бельгию, Ирландию, Шотландию и Исландию.
Решение о недопуске российских команд было первоначально принято в феврале 2022 года Международной федерацией футбола (ФИФА) и УЕФА. В результате отечественные клубы лишились права участия в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций, а мужская сборная была исключена из отборочного цикла чемпионата мира 2022 года. По этой причине они не смогли принять участие в евро-2024. На текущий момент российские футболисты проводят исключительно товарищеские матчи, оставаясь исключёнными из системы официальных международных турниров.
Ранее президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин выступил против отстранения российских футболистов. По его словам, дальнейшие санкции нецелесообразны, поскольку спортсмены не имеют влияние на политические решения.