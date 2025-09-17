Названы страны, которые выступили против возвращения России к турнирам УЕФА

Против возвращения России в международные соревнования выступила коалиция европейских государств во главе с Польшей и странами Прибалтики. Об этом стало известно в ходе заседания исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает издание Sport24 .

Решение о недопуске российских команд было первоначально принято в феврале 2022 года Международной федерацией футбола (ФИФА) и УЕФА. В результате отечественные клубы лишились права участия в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций, а мужская сборная была исключена из отборочного цикла чемпионата мира 2022 года. По этой причине они не смогли принять участие в евро-2024. На текущий момент российские футболисты проводят исключительно товарищеские матчи, оставаясь исключёнными из системы официальных международных турниров.