Комитет Госдумы по обороне одобрил законопроект о круглогодичном призыве

Комитет Госдумы по обороне рекомендовал принять в первом чтении законопроект, расширяющий временные рамки призыва на срочную службу на весь календарный год. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на решение комитета.

Законопроект, внесённый на рассмотрение 22 июля председателем комитета Андреем Картаполовым и его первым заместителем Андреем Красовым, предусматривает проведение медицинского освидетельствования, профессионального психологического отбора и заседаний призывной комиссии в течение всего года. Однако непосредственная отправка призывников на службу по-прежнему будет осуществляться в установленные сроки – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Инициаторы законопроекта предлагают установить особые сроки отправки на службу для отдельных категорий граждан: с 15 октября по 31 декабря для сельских жителей, занятых в полевых работах, с 1 мая по 15 июля для педагогических работников, и с 1 мая по 15 июля или с 1 ноября по 31 декабря для жителей отдельных районов Крайнего Севера.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что данные нововведения позволят «равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва граждан на военную службу».