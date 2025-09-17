Магазин при «Чёрном дельфине» заработал миллионы на продаже фигурок из мякиша и нард

Колония особого режима для пожизненно осужденных «Черный дельфин» (ИК №6) увеличила доход от продажи товаров, произведённых заключёнными. Об этом сообщает управление ФСИН по Оренбургской области.

За первые восемь месяцев 2025 года выручка магазина при ИК составила 11,4 млн рублей, превысив показатель за весь 2024 год (11 млн рублей). Наиболее популярными товарами стали фигурки из хлебного мякиша, шахматы и нарды ручной работы.

Также в ассортименте оказались — чучела животных, мебель, спецодежда и продукты питания (колбасные и молочные изделия). За счёт прибыли магазин был реконструирован: площадь увеличена до 228 м², установлено новое оборудование и системы безопасности.