17 сентября, 12:25

В Каменске-Шахтинском под Ростовом огонь с травы перекинулся на пять жилых домов

Обложка © Telegram / Don Mash

Огонь перекинулся с травы на пять жилых домов в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Огонь перекинулся с травы на пять жилых домов в Ростовской области. Видео © Telegram / Don Mash

Мощный пожар, начавшийся с возгорания сухостоя, охватил частный сектор в городе Каменск-Шахтинск. По данным оперативных служб, стихия бушевала на площади в 700 квадратных метров на улице Советской.

Порывистый ветер моментально разнес тлеющие частицы на близлежащие домовладения. Результатом стало уничтожение пяти жилых строений и одной хозяйственной постройки.

На место ЧП оперативно прибыли расчеты МЧС. Всего для ликвидации огня брошено 55 спасателей и 17 единиц спецтехники, включая пожарный поезд. По предварительной информации, жертв и пострадавших удалось избежать.

Ранее Life.ru рассказывал, что электроматрас чуть не убил пенсионера в Саратовской области. Мужчина пытался потушить огонь самостоятельно, но ему не удалось. Он получил тяжёлые ожоги. Представители экстренных служб устранили возгорание и направили пострадавшего в больницу.

Вероника Бакумченко
