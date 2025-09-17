В Каменске-Шахтинском под Ростовом огонь с травы перекинулся на пять жилых домов

Огонь перекинулся с травы на пять жилых домов в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Мощный пожар, начавшийся с возгорания сухостоя, охватил частный сектор в городе Каменск-Шахтинск. По данным оперативных служб, стихия бушевала на площади в 700 квадратных метров на улице Советской.

Порывистый ветер моментально разнес тлеющие частицы на близлежащие домовладения. Результатом стало уничтожение пяти жилых строений и одной хозяйственной постройки.

На место ЧП оперативно прибыли расчеты МЧС. Всего для ликвидации огня брошено 55 спасателей и 17 единиц спецтехники, включая пожарный поезд. По предварительной информации, жертв и пострадавших удалось избежать.