17 сентября, 12:27

Артроз молодеет: Врач объяснил, почему возрастное заболевание взялось за зумеров

Ортопед Семиченков: Из-за сидячего образа жизни артроз возникает у молодёжи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HenadziPechan

Артроз начали диагностировать у всё более молодых пациентов из-за сидячего образа жизни, компьютеризации и активного использования гаджетов. Об этом сообщил хирург-ортопед, эксперт по роботизированному эндопротезированию Павел Семиченков.

«К профилактическим мерам относится коррекция образа жизни: стимуляция физической активности, нормализация веса, рациональное питание, поддержание правильной осанки», — поделился врач в разговоре с «Лентой.ру».

Медик пояснил, что артроз представляет собой хроническое дегенеративное изменение суставов, приводящее к разрушению хрящевой ткани. Ключевыми симптомами являются боль, скованность движений, отёчность и хруст в суставах.

Семиченков подчеркнул важность ранней диагностики для успешного лечения заболевания. Он рекомендовал в качестве профилактики повышать физическую активность, нормализовать вес, придерживаться сбалансированного питания и следить за осанкой.

Ранее Life.ru рассказывал, что за пять лет в России значительно распространился недуг, который называют «болезнью молодых». Речь идёт о рассеянном склерозе — по статистике количество госпитализаций с этим диагнозом возросло на 38,2%.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Здоровье
