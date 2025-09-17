Артроз молодеет: Врач объяснил, почему возрастное заболевание взялось за зумеров

Артроз начали диагностировать у всё более молодых пациентов из-за сидячего образа жизни, компьютеризации и активного использования гаджетов. Об этом сообщил хирург-ортопед, эксперт по роботизированному эндопротезированию Павел Семиченков.

«К профилактическим мерам относится коррекция образа жизни: стимуляция физической активности, нормализация веса, рациональное питание, поддержание правильной осанки», — поделился врач в разговоре с «Лентой.ру».

Медик пояснил, что артроз представляет собой хроническое дегенеративное изменение суставов, приводящее к разрушению хрящевой ткани. Ключевыми симптомами являются боль, скованность движений, отёчность и хруст в суставах.

Семиченков подчеркнул важность ранней диагностики для успешного лечения заболевания. Он рекомендовал в качестве профилактики повышать физическую активность, нормализовать вес, придерживаться сбалансированного питания и следить за осанкой.