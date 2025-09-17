В Финуниверситете дан старт первой в РФ программе по управлению гольф-индустрией

В Финансовом университете 17 сентября состоялось торжественное открытие первой в России и странах СНГ образовательной программы Executive MBA «Управление и экономика в гольф-индустрии». Проект ориентирован на подготовку управленческих кадров высшего звена для гольф-бизнеса, сообщили на официальном сайте учебного учреждения.

В Госдуме подчеркнули значимость развития гольф-индустрии в России, отметив её потенциал для формирования здорового образа жизни, развития спорта среди молодёжи и укрепления позиций страны на международной арене. Первый заместитель председателя Госдумы, почётный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков выразил уверенность, что программа будет способствовать увеличению числа высококвалифицированных специалистов в данной динамично развивающейся отрасли.

«Сегодня мы открываем первую в России программу Executive MBA «Управление и экономика в гольф-индустрии» — это, безусловно, важное, знаковое событие не только для нашего университета, но и для всей отрасли. Гольф, являясь одним из наших корпоративных видов спорта, уже давно вышел за рамки спортивной дисциплины, став неотъемлемой частью культуры Финансового университета», — заявил ректор Станислав Прокофьев.

Первая группа из 15 слушателей уже начала обучение с недельной очной сессии в обновлённом кампусе. В течение семи месяцев их ждёт насыщенная образовательная программа с лекциями, мастер-классами, стажировками в ведущих гольф-клубах России и спортивным треком. Программа охватывает модули по стратегическому управлению, экономике, маркетингу, девелопменту гольф-полей, HR и клиентскому сервису. Преподавателями и приглашёнными экспертами выступят топ-менеджеры российских гольф-клубов, ведущие специалисты данной сферы, представители Ассоциации гольфа России и руководители государственных структур.

«Это первый в России образовательный проект уровня EMBA, который объединяет элементы спортивного менеджмента, гостеприимства, экономики и инфраструктурного планирования гольф-клубов. Сегодня важен акцент на локальных кадрах: после ухода зарубежных экспатов российские специалисты и менеджеры показывают высокий уровень эффективности и стремятся к развитию», — заявил директор Высшей школы предпринимательства Финансового университета Денис Давлеткалиев.

В настоящее время в России и в мире наблюдается тенденция к развитию образования в области управления гольф-индустрией, направленная на подготовку высококвалифицированных специалистов, способных эффективно развивать отрасль, сочетая бизнес-компетенции с глубоким пониманием специфики гольфа.