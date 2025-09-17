Стали известны дата и место похорон утонувшего месяц назад в Болгарии режиссёра Бутусова

Прощание с Юрием Бутусовым состоится 21 сентября на Кунцевском кладбище в Москве. Об этом сообщила вдова режиссёра Мария.

«Юрия Николаевича похоронят в воскресенье в 12 часов. Это будет Кунцевское кладбище, Москва», — сказалаона в беседе с ТАСС.