17 сентября, 12:31

Стали известны дата и место похорон утонувшего месяц назад в Болгарии режиссёра Бутусова

Похороны Юрия Бутусова состоятся 21 сентября на Кунцевском кладбище в Москве

Обложка © РИА Новости / Владимир Федоренко

Прощание с Юрием Бутусовым состоится 21 сентября на Кунцевском кладбище в Москве. Об этом сообщила вдова режиссёра Мария.

«Юрия Николаевича похоронят в воскресенье в 12 часов. Это будет Кунцевское кладбище, Москва»,сказалаона в беседе с ТАСС.

Напомним, что 9 августа скончался Юрий Бутусов, бывший художественный руководитель театра им. Евгения Вахтангова. Режиссёру было 63 года. Он погиб во время купания в море на территории Болгарии.

