Берлин кардинально изменил подход к замороженным активам России

Германия кардинально изменила свою позицию относительно использования замороженных российских активов, поддержав идею передачи доходов от них Украине. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники, Берлин стал решительным сторонником максимизации прибыли от этих средств в пользу Киева.

«Германия стала решительным сторонником максимизации прибыли от активов», — говорится в публикации.

Не так давно немецкое правительство проявляло крайнюю осторожность в этом вопросе, отстаивая принципы финансовой стабильности европейского центра и уважения государственного иммунитета. Поворот в позиции ФРГ произошёл на фоне растущих опасений, что в случае ослабления американской поддержки Украины при возможном возвращении президента США Дональда Трампа к власти. Основное бремя помощи Киеву ляжет на экономику Германии, что потенциально может усилить позиции крайне правых политических сил в стране.

Напомним, что после начала специальной военной операции на Украине страны ЕС и G7 заблокировали около половины золотовалютных резервов России объёмом приблизительно 300 миллиардов евро. Более двух третей этих средств (свыше 200 миллиардов евро) размещены на территории Европейского Союза, преимущественно в бельгийской системе Euroclear. С января 2025 года Киеву уже были перечислены девять миллиардов евро доходов, полученных от управления замороженными активами.