«Опасный путь»: В Грузии забили тревогу из-за готовящегося майдана в стране

Оппозиционные силы и неправительственные организации (НПО), получающие финансирование из-за рубежа, готовят в Грузии «цветную революцию» по украинскому сценарию. Об этом заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили. Он утверждает, что эти силы планируют организовать протесты и дестабилизацию обстановки в стране 4 октября, в день проведения местных выборов.

«Это тот опасный путь, на который встали под диктовку из-за рубежа несколько партий и НПО. Это путь, который прямо ведёт к «майдану», кровопролитию и беспорядкам», — сказал Папуашвили в разговоре с журналистами.