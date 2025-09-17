Владимир Путин
17 сентября, 12:46

«Опасный путь»: В Грузии забили тревогу из-за готовящегося майдана в стране

Спикер парламента Папуашвили: Оппозиция хочет устроить в Грузии майдан

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Оппозиционные силы и неправительственные организации (НПО), получающие финансирование из-за рубежа, готовят в Грузии «цветную революцию» по украинскому сценарию. Об этом заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили. Он утверждает, что эти силы планируют организовать протесты и дестабилизацию обстановки в стране 4 октября, в день проведения местных выборов.

«Это тот опасный путь, на который встали под диктовку из-за рубежа несколько партий и НПО. Это путь, который прямо ведёт к «майдану», кровопролитию и беспорядкам», — сказал Папуашвили в разговоре с журналистами.

Ранее сообщалось, что страны Балтии готовятся втянуть Грузию в противостояние с Россией. За отказ действовать по их указке против Тбилиси вводят санкции, заявил первый вице-спикер парламента республики Георгий Вольский.

