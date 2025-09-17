«Волосы дыбом встают»: В РВИО рассказали, как украинские учебники учат ненавидеть Россию
Историк Мягков: Украинские учебники формируют у детей ненависть к России
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / angellodeco
Украинские учебники содержат материалы, формирующие негативное отношение к России. Об этом журналистам рассказал научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
По его словам, РВИО сформировало подразделение, занимающееся анализом школьных учебников из стран бывшего СССР, в том числе Украины. По словам историка, получить эти материалы несложно.
«Когда наши войска заходят туда, они находят такую литературу, что просто волосы встают дыбом. Мы изучали эти учебники украинские… Сейчас через учебники транслируются нарративы… ненависти к России… Они намеренно принижают нас и намеренно возвеличивают кого? Вот у них появились герои, кроме Шухевича и Бандеры, — Мазепа», — сказал Мягков.
Ранее председатель РВИО Владимир Мединский заявил о гуманитарно-просветительской инициативе, направленной на украинских военнопленных. По его словам, организация передала в места содержания военнослужащих ВСУ несколько тысяч книг, включая учебные пособия по истории России XX века и аналитические материалы, разоблачающие бандеровскую идеологию.