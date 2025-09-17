«Волосы дыбом встают»: В РВИО рассказали, как украинские учебники учат ненавидеть Россию

«Когда наши войска заходят туда, они находят такую литературу, что просто волосы встают дыбом. Мы изучали эти учебники украинские… Сейчас через учебники транслируются нарративы… ненависти к России… Они намеренно принижают нас и намеренно возвеличивают кого? Вот у них появились герои, кроме Шухевича и Бандеры, — Мазепа», — сказал Мягков.