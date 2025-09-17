«Спасибо скорой помощи»: Лолита шокировала рассказом об инсульте на концерте в Геленджике
Лолита предложила закрепить в законе присутствие скорой помощи на концертах
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ lolitamilyavskaya
Лолита Милявская предложила на законодательном уровне закрепить присутствие бригады медиков на концертах. Певица рассказала, как на её выступлении в Геленджике у одной из зрительниц случился инсульт. Благо, в райдер артистки всегда включена скорая помощь, поэтому женщину удалось быстро откачать.
Лолита предложила ввести обязательное присутствие скорой на концертах. Видео © Telegram/ Лолита Милявская
«Мы всегда в райдер включаем скорую. Благодаря этому вчера женщине спасли жизнь оперативно и быстро. Хочется, чтобы законодательно ввели обязательное присутствие скорой на любом концерте», — сказала певица в своём телеграм-канале.
Ранее Лолита Милявская пришла в ярость после поджога двери организатора её концерта. Инцидент произошёл после разбирательств с продажей фальшивых билетов по завышенным в два раза ценам. Певица заявила, что за организатора она любому «пасть порвёт».