Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 сентября, 13:18

«Спасибо скорой помощи»: Лолита шокировала рассказом об инсульте на концерте в Геленджике

Лолита предложила закрепить в законе присутствие скорой помощи на концертах

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ lolitamilyavskaya

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ lolitamilyavskaya

Лолита Милявская предложила на законодательном уровне закрепить присутствие бригады медиков на концертах. Певица рассказала, как на её выступлении в Геленджике у одной из зрительниц случился инсульт. Благо, в райдер артистки всегда включена скорая помощь, поэтому женщину удалось быстро откачать.

Лолита предложила ввести обязательное присутствие скорой на концертах. Видео © Telegram/ Лолита Милявская

«Мы всегда в райдер включаем скорую. Благодаря этому вчера женщине спасли жизнь оперативно и быстро. Хочется, чтобы законодательно ввели обязательное присутствие скорой на любом концерте», — сказала певица в своём телеграм-канале.

«Ищут червей там, где их нет»: Лолита назвала Аллу Пугачёву величайшим русским достоянием
«Ищут червей там, где их нет»: Лолита назвала Аллу Пугачёву величайшим русским достоянием

Ранее Лолита Милявская пришла в ярость после поджога двери организатора её концерта. Инцидент произошёл после разбирательств с продажей фальшивых билетов по завышенным в два раза ценам. Певица заявила, что за организатора она любому «пасть порвёт».

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Лолита Милявская
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar