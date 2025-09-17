От оверсайза до голых щиколоток: Лисовец назвал главные табу в мужском гардеробе на осень

С приходом осенних холодов многие мужчины ограничиваются выбором просто тёплой практичной одежды, не уделяя внимания созданию стильного образа. Известный стилист Владислав Лисовец в беседе с Life.ru раскрыл основные тенденции и главные запреты мужского осеннего гардероба.

Лисовец отметил, что укороченные пальто, популярные в 2000-х годах, сегодня стоит носить с более широкими джинсами или брюками в сочетании с элегантной обувью. При этом стрижка должна быть более объёмной, чтобы образ соответствовал современным тенденциям.

Если говорить о тенденциях, то основные сейчас это всевозможные куртки — рыбацкие куртки, а также куртки в стиле девяностых с плечами. Это могут быть и плащи, и клетчатые или удлинённые пальто. Варианты зависят от образа жизни мужчины и его социального статуса. Например, мужчина в клетчатом пальто, работающий в автосервисе, скорее вызовет улыбку или даже смех. Владислав Лисовец Эксперт моды, стилист

Особое внимание стилист уделил переходу к более элегантной обуви и изящному стилю в целом, указав на снижение популярности оверсайз-пуховиков и больших плащей. По словам Лисовца, зимой главное, чтобы одежда грела, а уже потом — чтобы она была модной.

«Что касается зимних трендов, то носить кроссовки на босую ногу, особенно в холодную погоду, — не лучший выбор. Это было популярно примерно девять лет назад, и пока эта мода не возвращается. Так же актуальна длинная, широкая одежда — брюки, пиджаки — без их приталивания и укороченности, чтобы не возвращаться к образам начала 2000-х, которые пусть и завоевали популярность тогда, но сейчас больше не актуальны», — добавил стилист.

Лисовец также предостерёг от ношения нелепых головных уборов, таких как «шапка-презерватив», рекомендовав более элегантные альтернативы.