В бой идут одни старики: На Украине военкоматы начали набор в ВСУ пенсионеров старше 60 лет

На Украине ТЦК получили указания по приёму на службу граждан, достигших 60-летнего возраста. Таким образом, пенсионеры теперь могут добровольно вступить в ряды ВСУ, соответствующая процедура уже запущена, сообщил депутат Верховной рады Роман Костенко.

«В воинские части и ТЦК уже разослан алгоритм действий должностных лиц», — написал он в соцсетях.