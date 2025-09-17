Владимир Путин
17 сентября, 13:11

В бой идут одни старики: На Украине военкоматы начали набор в ВСУ пенсионеров старше 60 лет

Нардеп Костенко: Украинцы старше 60 лет могут добровольно вступать в ряды ВСУ

На Украине ТЦК получили указания по приёму на службу граждан, достигших 60-летнего возраста. Таким образом, пенсионеры теперь могут добровольно вступить в ряды ВСУ, соответствующая процедура уже запущена, сообщил депутат Верховной рады Роман Костенко.

«В воинские части и ТЦК уже разослан алгоритм действий должностных лиц», — написал он в соцсетях.

Ранее Life.ru сообщал, что на Украине началась подготовка общества к мобилизации женщин, в рамках которой в бригадах ВСУ вводят должности советников командира по вопросам гендерного равенства. Численность личного состава украинской армии стремительно сокращается. ВСУ несут колоссальные потери на поле боя, добровольцев нет, а принудительно мобилизованные бойцы не имеют достаточной подготовки.

Наталья Демьянова
