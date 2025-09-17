Ветеринары Московского зоопарка назвали Life.ru пациентов мечты

Работа с редкими и сложными животными для ветеринаров — это не просто профессия, а постоянный вызов и источник интереса. Об этом Life.ru рассказал ветеринар Московского зоопарка и руководитель фонда «Госпиталь дикой природы» Сергей Гершов на Первом Всероссийском форуме по ответственному отношению к животным.

Ветеринары о работе со сложными животными. Видео © Life.ru

«Мы хотим спасти всех животных. Для меня как для анестезиолога, чем пациент сложнее, чем больше он отличается от других и чем больше сложных физиологических особенностей у вида, тем интереснее работа. Обычно это морские млекопитающие, очень крупные животные. Честно говоря, почти все мои мечты как анестезиолога уже сбылись, но я не теряю интереса», — рассказал ветеринар.

Он подчеркнул, что участие зоопарков в сохранении редких видов — это не только защита животных, но и создание научной базы для исследователей, позволяющей использовать многолетний опыт содержания редких животных. Эксперт также отметил важность улучшения условий содержания, имитирующих природные.

Его коллега, врач-ветеринар Михаил Альщинецкий, на вопрос о конкретных «пациентах мечты» шутливо ответил, что хотел бы иметь их меньше. Так врач реалистично отразил отношение всех ветеринаров к собственной профессии, где каждый спасённый зверь — маленькая победа.