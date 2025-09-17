Глава «Ирбиса» рассказала Life.ru, как браконьеры перешли на сторону добра для спасения снежных барсов

Неожиданными помощниками в сохранении популяции снежного барса в России стали браконьеры, заявила в беседе с Life.ru директор ассоциации «Ирбис» и продюсер фильма о снежном барсе «Хозяин Алтайских гор» Дарья Петрова. По её словам, такие люди, переходя на сторону добра, становятся обладателями очень важной для организации информации.

Директор «Ирбиса» Петрова рассказала о помощи браконьеров. Видео © Life.ru

«Знаете, браконьеры, как никто, могут помочь в природоохранной деятельности потому, что именно они знают тропы, по которым ходит их коллега, где они расставляют капканы, петли. Эти люди, как никто, могут способствовать общей работе. Поэтому для нас крайне ценно, когда они всё-таки перенимают сторону добра и начинают помогать и содействовать», — заявила Петрова на первом Всероссийском форуме по ответственному отношению к животным.

Директор «Ирбиса» отмечает, что многие жители российских регионов даже не знают о присутствии снежного барса на их земле. Однако, по мнению Петровой, повышение осведомлённости о проблеме стимулирует граждан к участию в природоохранных инициативах. Это проявляется в росте волонтёрских движений: всё больше добровольцев готовы присоединиться к экспедициям, помогать учёным с установкой фотоловушек и сбором данных.

В «Ирбис» поступают обращения от людей, стремящихся стать частью коллектива. Однако, как отмечает Петрова, для участия в экспедиции необходима основательная подготовка как в психологическом, так и в физическом плане. Это мероприятие представляет собой не только научную миссию, но и проверку силы духа.

«Знаете, барс — это очень мудрый кот, очень спокойный. Он никуда не спешит, любит пофилософствовать, подумать. Они сидят высоко в горах и наблюдают с вершины на всё окружающее», — сказала Петрова.