Внук Пугачёвой отреагировал в соцсетях на скандальное интервью бабушки

Поддержать Аллу Борисовну решила и дочь Кристина Орбакайте, которая выразила солидарность с матерью, оставив эмоджи в виде красного сердца в комментариях к её посту.

Напомним, что 76-летняя Алла Пугачёва недавно дала первое после переезда развёрнутое интервью. В беседе с Екатериной Гордеевой* она откровенно рассказала о своей жизни за границей и поделилась мнением о происходящих событиях. Интервью вызвало неоднозначную реакцию в обществе, и многие подвергли певицу критике, обвинив в предательстве родины из-за её жизни с Максимом Галкиным*.