Внук Пугачёвой отреагировал в соцсетях на скандальное интервью бабушки
Никита Пресняков поддержал свою бабушку Аллу Пугачёву после интервью
Никита Пресняков, Алла Пугачёва. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Внук Аллы Пугачёвой поддержал бабушку после её скандального интервью, которое вызвало большой резонанс. Никита Пресняков высказал своё мнение с помощью лайков.
Сама Пугачёва в интервью подчеркнула талант Никиты и их тёплые отношения.
Поддержать Аллу Борисовну решила и дочь Кристина Орбакайте, которая выразила солидарность с матерью, оставив эмоджи в виде красного сердца в комментариях к её посту.
Напомним, что 76-летняя Алла Пугачёва недавно дала первое после переезда развёрнутое интервью. В беседе с Екатериной Гордеевой* она откровенно рассказала о своей жизни за границей и поделилась мнением о происходящих событиях. Интервью вызвало неоднозначную реакцию в обществе, и многие подвергли певицу критике, обвинив в предательстве родины из-за её жизни с Максимом Галкиным*.
* Включены в список иностранных агентов Минюстом России