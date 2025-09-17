Владимир Путин
17 сентября, 14:24

В кабинете мэра Львова Садового обнаружили жучок для прослушки

Обложка © Wikipedia / Юрко Дячишин

В рабочем кабинете главы Львова Андрея Садового было обнаружено скрытое устройство для прослушки, замаскированное под зарядный блок радиотелефона. Об этом он сообщил в социальных сетях.

Мэр Львова Садовый рассказал про прослушку в своём кабинете. Видео © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Андрiй Садовий

«В обычный зарядный блок радиотелефона криво припаяли сим-карту, карту памяти и микрофон. На прошлой неделе телефон начал «зависать», отдали в ремонт — результат видите. Кому и зачем это нужно — должны выяснить правоохранители», — сказал он.

Садовый уточнил, что информация об инциденте была передана в правоохранительные органы для расследования.

«Если плёнки — правда»: На Зеленского могут обнародовать страшный компромат
А ранее Life.ru сообщал, что в квартире бизнесмена Тимура Миндича, который известен близкими связями с Владимиром Зеленским, обнаружили прослушивающее устройство. Несмотря на регулярные проверки, проводившиеся дважды в неделю ещё осенью прошлого года, это устройство оставалось незамеченным до лета 2025 года.

