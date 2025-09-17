Владимир Путин
17 сентября, 14:30

Врач назвала главное отличие полезных пирогов от вредных

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Billion Photos

Пироги могут стать полезным блюдом при использовании цельнозерновой муки и минимального количества рафинированного сахара. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Наиболее полезными считаются пироги, начинки которых сохраняют свою питательную ценность, а тесто приготовлено из цельнозерновой муки. Такой подход позволяет превратить традиционное лакомство в богатый источник клетчатки, витаминов и медленных углеводов», — сказала Кашух в разговоре с РИАМО.

Специалист отметила, что особенно полезны овощные начинки — тыква, кабачки, шпинат и морковь, богатые бета-каротином, клетчаткой и минералами. Фруктовые пироги с яблоками, грушами или сливами также содержат ценные пектины и витамины. Для снижения количества сахара врач рекомендует использовать натуральную сладость фруктов и специи — корицу или мускатный орех.

Кашух подчеркнула, что выбор муки принципиально важен: цельнозерновая, ржаная или овсяная мука повышает содержание пищевых волокон, способствует медленному усвоению углеводов и даёт длительное чувство сытости. Такой подход превращает традиционную выпечку в более здоровый вариант питания.

Модный тренд: Названы самые популярные в России пироги
Ранее гастроэнтеролог рассказала о самой питательной и полезной части яблок — на удивление, это не мякоть. По её словам, львиная доля содержащихся в фрукте микроэлементов приходится на кожуру, поэтому есть яблоки чищеными не стоит.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Здоровое питание
  • Здоровье
