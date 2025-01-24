Модный тренд: Названы самые популярные в России пироги

Пироги с капустой и картошкой пользуются наибольшей популярностью в России. Они считаются не только вкусными, но и сытными. Кроме того, россияне предпочитают классические кулебяки и курники. Об этом рассказала врач-диетолог Марьяна Джутова. По её словам, своих поклонников также имеют пироги с мясом и рыбой.

«Кулебяка, например, представляет собой многослойный пирог с разнообразными начинками, включая рыбу, мясо и овощи, и обычно ассоциируется с праздничными застольями. Другие знаменитые сорта включают борканники, хлебные и сладкие пироги, которые также имеют глубокие корни в русской кухне и традиционно готовились в каждом доме», — отметила собеседница РИАМО.