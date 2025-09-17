Павел Рассомахин рассказал, как им с братом-близнецом удалось избежать конкуренции

Братья Данила и Павел Рассомахины стали одними из самых известных актёров-близнецов в России, прославившись после участия в сериалах «Кухня» и «Отель Элеон». В интервью журналистам Павел рассказал о совместной творческой работе с братом.

«Мы с ним с детства были «сообщниками» по играм, и в итоге превратили это в профессию. Вместе учились на одном курсе в ГИТИСе, потом поступили в один театр. Мы постоянно работаем вместе с братом, так что никаких сложностей уже давно нет», — заявил артист в беседе с Леди Mail.

Павел пояснил, что ключом к успешному сотрудничеству стало чёткое распределение зон ответственности в творческом процессе. Он отметил, что при работе над проектами братья заранее определяют, кто выступает в роли режиссёра, а кто — автора, а при распределении ролей учитывают индивидуальные навыки и возможности каждого. Актёр подчеркнул, что для предотвращения конфликтов важно уважать друг друга и открыто обсуждать все вопросы.

На вопрос о конкуренции между братьями Павел ответил, что они научились преодолевать её ещё в зачатке, что позволяет им успешно совмещать совместные проекты с развитием индивидуальной карьеры.