Павел Рассомахин рассказал, как им с братом-близнецом удалось избежать конкуренции

Актёр Павел Рассомахин: Мы с братом давно научились не конкурировать
Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин
Братья Данила и Павел Рассомахины стали одними из самых известных актёров-близнецов в России, прославившись после участия в сериалах «Кухня» и «Отель Элеон». В интервью журналистам Павел рассказал о совместной творческой работе с братом.
«Мы с ним с детства были «сообщниками» по играм, и в итоге превратили это в профессию. Вместе учились на одном курсе в ГИТИСе, потом поступили в один театр. Мы постоянно работаем вместе с братом, так что никаких сложностей уже давно нет», — заявил артист в беседе с Леди Mail.
Павел пояснил, что ключом к успешному сотрудничеству стало чёткое распределение зон ответственности в творческом процессе. Он отметил, что при работе над проектами братья заранее определяют, кто выступает в роли режиссёра, а кто — автора, а при распределении ролей учитывают индивидуальные навыки и возможности каждого. Актёр подчеркнул, что для предотвращения конфликтов важно уважать друг друга и открыто обсуждать все вопросы.
На вопрос о конкуренции между братьями Павел ответил, что они научились преодолевать её ещё в зачатке, что позволяет им успешно совмещать совместные проекты с развитием индивидуальной карьеры.
